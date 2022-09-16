Казань вошла в список регионов страны, в которые влюблены россияне

В том, что влюблены в Казань, признались 2% опрошенных россиян. Женщинам и мужчинам нравится это место в равной степени. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного SuperJob.ru.

«В рейтинге любимых мест россиян в родной стране первое место делят Санкт-Петербург и Москва. Еще 8% респондентов влюблены в Краснодарский край, в частности Сочи. По 4% участников назвали Крым и Дальний Восток. Для 3% любимые места в России — в Московской области», – сказано в сообщении.

По 2% голосов набрали Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область. Лишь у 4% опрошенных вообще нет любимых мест в России.