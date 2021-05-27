Казань вошла в список лучших городов для будущей карьеры детей

Столица Татарстана заняла третье место в родительском рейтинге лучших городов для будущей карьеры детей. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами SuperJob.

«Участниками опроса стали 7,5 тыс. родителей несовершеннолетних детей из городов-миллионников. По итогам исследования, проведенного в Казани, выяснилось, что две трети родителей хотят, чтобы дети, повзрослев, остались здесь жить. Еще 28% родителей не хотят, чтобы их дети после получения образования оставались в родном городе», – сказано в сообщении.

Самыми популярными направлениями для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Большинство родителей в Казани не рассматривают для переезда детей зарубежные города и хотят, чтобы их дети строили карьеру в своей стране.