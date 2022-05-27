news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
27 мая 2022  04:28

Казань вошла в шестерку городов РФ с наибольшим числом вакансий от представителей бизнеса

news_top_970_100

В апреле текущего года работодатели из малого и среднего бизнеса разместили более 245 тыс. вакансий по всей стране. По количеству вакансий в данном сегменте Казань занимает шестое место среди регионов России, сообщает пресс-служба hh.ru.  

«В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург и Новосибирск. 62% вакансий, размещенных работодателями Казани за последний месяц, приходится на компании малого и среднего бизнеса», – сказано в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц представители МСБ разместили 41% от всех вакансий в Татарстане. Наиболее высокий спрос в Казани наблюдается на специалистов по продажам, обслуживанию клиентов, специалистов по маркетингу, рекламе, PR, работников индустрии красоты и фитнеса. В регионе в целом компании этого сегмента бизнеса за последний месяц чаще искали специалистов производственной сферы и сервисному обслуживанию, рабочий персонал и специалистов по продажам.

 

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100