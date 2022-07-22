news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
22 июля 2022  23:55

Казань вошла в рейтинг «здоровых» городов России

news_top_970_100

Казань вошла в рейтинг российских городов, больше всего подходящих для ведения здорового образа жизни. Исследование среди более 3,7 тыс. человек старше 18 лет провел сервис «Работа.ру». 

Так, столица республики оказалась в десятке лучших городов для ведения здорового образа (23%). Больше всего голосов собрали Сочи (40%), Краснодар (34%) и Калининград (33%). К примеру, ведению ЗОЖ в городе-курорте черноморского побережья помогают климат, хорошая флора и богатая природа, также к важным факторам также отнесено большое количество мест для прогулок, пробежек и экотропы. 

Подавляющее большинство опрошенных (87%) посчитали, что здоровый образ жизни можно вести в их родном городе, 13% указали обратное.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100