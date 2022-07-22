Казань вошла в рейтинг «здоровых» городов России

Казань вошла в рейтинг российских городов, больше всего подходящих для ведения здорового образа жизни. Исследование среди более 3,7 тыс. человек старше 18 лет провел сервис «Работа.ру».

Так, столица республики оказалась в десятке лучших городов для ведения здорового образа (23%). Больше всего голосов собрали Сочи (40%), Краснодар (34%) и Калининград (33%). К примеру, ведению ЗОЖ в городе-курорте черноморского побережья помогают климат, хорошая флора и богатая природа, также к важным факторам также отнесено большое количество мест для прогулок, пробежек и экотропы.

Подавляющее большинство опрошенных (87%) посчитали, что здоровый образ жизни можно вести в их родном городе, 13% указали обратное.