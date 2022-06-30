Казань вошла в топ-3 городов России со счастливыми жителями

Казань вошла в тройку городов, с большой долей жителей, ощущающих средний уровень счастья. Согласно опросу сервиса Работа.ру, 15% респондентов счастливых на 3 балла из 5 живут в столице Татарстана.

Всего среди опрошенных 14% заявили, что счастливы на 5 баллов. Среди них в основном жители Санкт-Петербурга (32%), Москвы (28%) и Владивостока (23%).

На 4 балла свой уровень счастья оценили 28% респондентов. Основную массу среди них составляют москвичи (31%), петербуржцы (29%) и краснодарцы (17%).

Средний уровень счастья, соответствующий 3 баллам, отметили 35% участников исследования. Кроме Казани в этой категории также представлены Санкт-Петербург (41%) и Москва (19%).

Вопрос был сформулирован так: «Оцените уровень своего счастья от 1 до 5, где 1 — совсем не чувствую себя счастливым, а 5 — я очень счастлив». Аналитики опросили 3 000 человек из всех округов России. Исследование проводилось в июне 2022 года.