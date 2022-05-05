Казань вошла в пятерку самых популярных направлений на майские праздники

Столица Татарстана традиционно оказалась в числе наиболее популярных направлений по России на майские праздники. Казань заняла в рейтинге 4-е место, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики сервиса исследовали данные бронирований жилья туристами с 1 по 10 мая 2022 года.

Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. Спрос на отдых в Северной столице по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, утверждает пресс-служба сервиса.

Далее следуют Сочи и Ялта. Казань идет сразу за ними. В десятку также вошли Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Ярославль и Волгоград.