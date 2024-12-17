Казань вошла в пятерку популярных направлений для путешествий в одиночку в декабре

Казань оказалась в топ-5 направлений для одиночных путешествий в декабре. В среднем такие туристы останавливаются в городе на три ночи, каждая из которых обходится в 2827 рублей. Об этом говорят результаты исследования сервиса «ТВИЛ.РУ».

Самым популярным городом для поездок в одиночку остается Москва. Жилье здесь, как правило, бронируется на три ночи, а стоимость проживания составляет 3587 рублей/ночь. На втором месте оказался Санкт-Петербург — четыре ночи в среднем за 2238 рублей каждая, на третьем — Сочи — четыре ночи — 2727 рублей. Четвертое место занял Краснодар, где жилье в среднем бронируется на три ночи по 2219 рублей каждая, а замкнула пятерку столица Татарстана.

В десятку также вошли Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пятигорск, Калининград и Кисловодск. Самые продолжительные путешествия туристы-одиночки совершают в последний из городов — средняя продолжительность брони составляет восемь ночей.