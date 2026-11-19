Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в пятерку самых популярных направлений для путешествий с домашними животными в ноябре 2026 года. На поездки в столицу Татарстана туристы бронировали жилье в среднем на три ночи, а стоимость суток составляла 4 537 рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

По популярности Казань уступила Санкт-Петербургу, Москве, Сочи и Краснодару. В первую десятку также вошли Нижний Новгород, Геленджик, Анапа, Пятигорск и Красная Поляна.

Самым востребованным направлением стал Санкт-Петербург – на него пришлось 13% бронирований с питомцами. Второе место заняла Москва с долей 11%, третье – Сочи с 6%.