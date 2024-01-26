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Казань вошла в пятерку популярных городов для спонтанных путешествий в январе
Казань заняла пятое место в рейтинге городов, популярных для спонтанных поездок в января 2024 года. Такие туристы, как правило, бронируют отели и квартиры в городе на две ночи, что обходится им в 5385 рублей, сообщает сервис ТВИЛ.РУ.
Исследование подготовлено ко Дню случайных направлений, который отмечается сегодня, и проводилось на основании статистики бронирований жилья за один день до приезда.
Первую строчку в рейтинге заняли Москва и Московская область, в которых средняя стоимость двух ночей оказалась даже ниже, чем в столице Татарстана, — 4936 рублей. Вторая строчка осталась за Санкт-Петербургом, где туристы останавливались в гостиницах и квартирах за 4669 рублей за три ночи. Замыкают топ-3 Сочи, где проживание обойдется в 3667 рублей за две ночи. Следом расположился Краснодар, в котором одна ночь в среднем стоит 3881 рубль.
Топ-10 также составили Екатеринбург, Ялта, Нижний Новгород, Анапа и Красная Поляна.
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