Казань вошла в пятерку популярных городов для спонтанных путешествий в январе

Казань заняла пятое место в рейтинге городов, популярных для спонтанных поездок в января 2024 года. Такие туристы, как правило, бронируют отели и квартиры в городе на две ночи, что обходится им в 5385 рублей, сообщает сервис ТВИЛ.РУ.

Исследование подготовлено ко Дню случайных направлений, который отмечается сегодня, и проводилось на основании статистики бронирований жилья за один день до приезда.

Первую строчку в рейтинге заняли Москва и Московская область, в которых средняя стоимость двух ночей оказалась даже ниже, чем в столице Татарстана, — 4936 рублей. Вторая строчка осталась за Санкт-Петербургом, где туристы останавливались в гостиницах и квартирах за 4669 рублей за три ночи. Замыкают топ-3 Сочи, где проживание обойдется в 3667 рублей за две ночи. Следом расположился Краснодар, в котором одна ночь в среднем стоит 3881 рубль.

Топ-10 также составили Екатеринбург, Ялта, Нижний Новгород, Анапа и Красная Поляна.