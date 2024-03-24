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Казань вошла в пятерку популярных городов для отдыха в весенние каникулы
Столица Татарстана оказалась четвертой в рейтинге городов, которые чаще всего выбирают для отдыха в весенние каникулы. В этом году отдых продлится с 25 по 31 марта, сообщает ТВИЛ.РУ.
Как отмечают аналитики, популярность таких поездок по стране за год выросла на 22%.
Первое место топа осталось за Москвой, где туристы предпочитают бронировать жилье на четыре ночи по 4769 рублей каждая. Вторым стал Санкт-Петербург, где останавливаются чуть дольше — на пять ночей. Проживание составляет в среднем 2901 рубль/ночь. Интересно, что на первые два места в рейтинге пришлось по 14% от всех бронирований за этот период.
Третий и четвертый города рейтинга — Сочи и Казань — выбрали для путешествий в 13% и 4% случаев. Отдых в Краснодарском крае в среднем длится пять ночей по 3186 рублей каждая, в столице Татарстана — на одну меньше. За проживание здесь придется заплатить в среднем 3713 рублей/ночь. Замыкает пятерку Калининград — шесть ночей по 3444 рубля каждая.
Далее следуют Кисловодск, Краснодар, Красная Поляна, Геленджик и Анапа.
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