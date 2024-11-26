Казань вошла в пятерку городов России для отдыха в декабре

Казань заняла пятое место среди популярных туристических направлений для отдыха в декабре. Об этом сообщает ТВИЛ.РУ. По данным сервиса, в целом по России популярность бронирований жилья для отдыха в первый месяц зимы выросла на 12%.

Самым популярным направлением на этот месяц оказался Санкт-Петербург, где туристы в среднем хотят остановиться на четыре ночи, также в топ-3 расположились Москва и Сочи, где россияне планируют отдыхать по три ночи. На эти города пришлось 14%, 13% и 11% от всех бронирований в декабре.

На четвертом месте по популярности оказалась Ялта — шесть ночей, а пятое место заняла Казань — четыре ночи. В среднем проживание в столице Татарстана, по данным сервиса, обойдется в 4937 рублей за ночь.

В топ-10 также оказались Геленджик, Кисловодск, Краснодар, Пятигорск и Калининград. Дешевле всего стоимость бронирования в Краснодаре — 3453 рубля за ночь, а дороже всего в Москве — 5669 рублей.