Казань вошла в пятерку городов, популярных для отдыха с компанией в декабре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла четвертое место по России по популярности для отдыха с компанией в декабре 2023 года. Такой статистикой, поделился сервис бронирования Твил.ру.

Чаще всего компании туристов бронируют квартиры в столице Татарстана на три ночи, что обходится им в 5820 рублей за сутки. На первом месте среди популярных направлений оказался Санкт-Петербург, в котором остановка на три ночи будет стоить в 5911 рублей/сутки. Вторую строчку разделили Москва и Московская область — здесь бронирование квартиры в среднем выходит в 7690 рублей/сутки при такой же продолжительности отдыха.

Замыкают топ-3 Сочи и Краснодарский край, где проживание обойдется в 6306 рублей/сутки — четыре ночи. Пятое место осталось за Ялтой и Крымом — 6159 рублей, три дня.

Далее в рейтинге разместились Геленджик, Красная Поляна, Калининград. Девятую строчку заняла столица Белоруссии — Минск (9349 рублей, три ночи), 10-ми оказались Краснодар и Краснодарский край.