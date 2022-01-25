Казань вошла в пятерку городов по доступности высокооплачиваемой работы

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге городов Российской Федерации по доступности высокооплачиваемой работы. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Найти высокооплачиваемую работу проще всего в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе. В опросе приняли участие тыс. представителей экономически активного населения городов-миллионников. Казань оказалась на пятой строке рейтинга с 2,5 баллами из 5 возможных, по мнению жителей города», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой. Даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5, и все же столица по этому показателю в безоговорочных лидерах — в среднем 2,8 балла по пятибальной балльной шкале. На втором и третьем местах — Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56).

Жители Красноярска оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,47 балла, а Самары — на 2,42 балла из 5. В ходе опроса также выяснилось, что сложнее всего обстоят дела с высокооплачиваемой работой в Волгограде и Омске: шанс найти работу по специальности с хорошим доходом местные жители оценили в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно.