Казань вошла в пятерку городов по бронированиям квартир на лето

Казань вошла в топ-5 городов, где россияне чаще всего бронируют жилье для летнего отдыха. Также в списке Сочи и Санкт-Петербург, сообщает сервис Tvil.ru.

Аналитики сервиса сообщили, что в столице Татарстана при бронировании квартиры на 5 ночей жилье обойдется в 3453 рубля за сутки.

Список бронирований квартир для отдыха был составлен с учетом сдающихся с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Среди популярных направлений также Калининград, Кисловодск, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Волгоград и Воронеж.