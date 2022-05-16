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Ру Тат
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Путешествия и туризм
16 мая 2022  08:44

Казань вошла в пятерку городов по бронированиям квартир на лето

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Казань вошла в топ-5 городов, где россияне чаще всего бронируют жилье для летнего отдыха. Также в списке Сочи и Санкт-Петербург, сообщает сервис Tvil.ru.

Аналитики сервиса сообщили, что в столице Татарстана при бронировании квартиры на 5 ночей жилье обойдется в 3453 рубля за сутки.

Список бронирований квартир для отдыха был составлен с учетом сдающихся с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Среди популярных направлений также  Калининград, Кисловодск, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Волгоград и Воронеж.

#Казань #Туризм
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