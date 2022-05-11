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Путешествия и туризм
11 мая 2022  15:58
Эльвира Зайнулина

Казань вошла в пятерку городов — лидеров по туристическому спросу

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Столица Татарстана заняла четвертое место по спросу на отдых во время майских каникул среди всех российских городов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Циан.Аналитика». 

«Казань находится на четвертом месте по спросу на майские каникулы среди всех российских городов. Однако сами жители столицы Татарстана не такие активные путешественники — только на 10-м месте по спросу», — отмечают авторы исследования.

При этом, по информации сервиса, казанцы во время майских праздников посещали Москву, Самару, Уфу и Нижний Новгород. 

«Ограничение авиасообщения с югом России привело к смещению структуры спроса — теперь туристы больше ориентируются на транспортную доступность, выбирая места для отдыха ближе к городу проживания», — прокомментировал этот тренд руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

#внутренний туризм
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