Казань вошла в пятерку городов — лидеров по туристическому спросу

Столица Татарстана заняла четвертое место по спросу на отдых во время майских каникул среди всех российских городов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Циан.Аналитика».

«Казань находится на четвертом месте по спросу на майские каникулы среди всех российских городов. Однако сами жители столицы Татарстана не такие активные путешественники — только на 10-м месте по спросу», — отмечают авторы исследования.

При этом, по информации сервиса, казанцы во время майских праздников посещали Москву, Самару, Уфу и Нижний Новгород.

«Ограничение авиасообщения с югом России привело к смещению структуры спроса — теперь туристы больше ориентируются на транспортную доступность, выбирая места для отдыха ближе к городу проживания», — прокомментировал этот тренд руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.