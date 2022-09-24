Казань вошла в федеральный проект «Инклюзивные балы России»: мероприятие пройдет в Ратуше

Казань вошла в число восьми городов страны, в которых по федеральному проекту «Инклюзивные балы России» в один день, 2 декабря, состоятся масштабные танцевальные инклюзивные ассамблеи. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель казанской творческой инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкина.

«Подобные балы уже несколько лет проводятся в Самаре. В этом году организаторы получили грант на проведение мероприятия и организуют его помимо Самары также в Казани, Саратове, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Ярославле, Барнауле, Нижневартовске. Мы, творческая инклюзивная студия „Э-моция”, открыли набор участников на инклюзивный бал в Казанской ратуше, которой пройдет 2 декабря», — пояснила собеседница агентства.

Подать заявку, заполнив анкету, можно до 25 сентября. Планируется набрать не меньше сотни участников в возрасте от 14 лет, участие бесплатное. Впрочем, кандидатам, как обращают внимание организаторы, предстоит пройти первичный отбор по анкетным данным, а затем дважды в неделю с октября по ноябрь посещать уроки-репетиции по историческим бальным танцам (тоже бесплатно).

«В программе у нас будет восемь танцев, все участники независимо от имеющихся проблем со здоровьем будут задействованы в программе вечера вместе. Уже сейчас у нас набралась команда из 30 человек (как организаторов, так и потенциальных участников бала), и в эти дни в культурном центре „Московский” проходит тренинг по организации нашего инклюзивного бала с участием специалистов ресурсного центра из Самары, инициировавшими этот федеральный проект», — отметила Инесса Клюкина.

В столице Татарстана инклюзивный бал пройдет при поддержке Министерства культуры РТ и АНО «Добрая Казань». Хореографом вечера станет Идалия Зиганшина, длительное время сотрудничающая с творческой инклюзивной студией «Э-моция».