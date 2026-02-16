Казань вошла в десятку крупнейших рынков новостроек России

Казань по итогам четвертого квартала 2025 года вошла в десятку крупнейших городов России по объему строящегося многоквартирного жилья. Об этом говорится в аналитической справке Российской гильдии риелторов.

В столице Татарстана за декабрь прошлого года строилось более 2,1 млн квадратных метров жилья, что ставит город на 10-е место в стране.

Для сравнения: лидером остается Москва с 17,3 млн кв. метров, за ней следуют Екатеринбург и Краснодар – 5,6 млн, а также Санкт-Петербург – 5 млн «квадратов». В Приволжском федеральном округе Казань обошла Пермь и Уфу, а также закрепила за Татарстаном статус одного из динамично развивающихся регионов по жилищному строительству.

Только 28 субъектов РФ активно застраиваются современным жильем, на них приходится более 80% всего объема строительства в стране.