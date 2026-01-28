Казань вошла в десятку городов, востребованных у туристов на 23 февраля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на поездки в Казань со стороны российских туристов на период праздничных выходных с 20 по 23 февраля увеличился на 54% год к году. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса «Островок».

По популярности город занимает восьмое место среди направлений на эти даты.

Кроме того, в преддверии выходных у туристов из Казани вырос интерес к поездкам по России. По данным сервиса, 58% путешественников из Казани отдыхают парами. На долю соло-туристов и семей приходится по 18%, еще 6% составляют компании от трех человек.

Среди самых популярных направлений – Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Нижний Новгород и Калининград.