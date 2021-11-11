Казань вошла в десятку городов России с самыми снежными зимами

Казань заняла шестое место среди городов-миллионников России с самыми снежными зимами. Так, в среднем за год снег здесь идет 114 дней, рассказали аналитики Яндекс.Погоды.

Как правило, первый снег в столице Татарстана выпадает в октябре, вот и в этом году его можно было увидеть 21 октября. Последний раз снег выпадает в Казани в апреле.

По данным специалистов, условно на Казань ежегодно выпадает 68 млн «КАМАЗов» снега, и держится он около 150 дней — до второй половины апреля. Средняя толщина покрова при этом достигает 116 см. Однако, напомнили аналитики, в самую снежную зиму за десятилетие — 2015/2016 — в Казани выпало 166 см осадков.

«Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам снежинку через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее», — рассказал ИА «Татар-информ» руководитель группы метеопрограммирования сервиса Александр Ганьшин.

Рейтинг городов-миллионников с самыми снежными зимами возглавил Челябинск, где за год в среднем выпадает 181 см осадков. На втором и третьем местах оказались Пермь (143) и Нижний Новгород (126). В топ-5 также вошли Уфа (120) и Екатеринбург (118), а следом за Казанью разместились Москва, Самара и Красноярск (по 114). Десятку замкнул Новосибирск, где высота снежного покрова в среднем достигает 110 см.