Казань вошла в десятку городов России с наиболее высокими зарплатными ожиданиями

Столица Татарстана вошла в десятку крупных городов России с наиболее высокими зарплатными ожиданиями на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов соискателей на рынке труда ожидаемо заняла Москва, где люди в среднем рассчитывают на зарплату в 76 тыс. рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России. На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, которые хотели бы зарабатывать в среднем 54,4 тыс. рублей, на 3,4% больше, чем в среднем по стране», — сказано в сообщении.

Казань занимает десятую строчку рейтинга. Жители города претендуют на зарплату в 41,2 тыс. рублей, что на 21% меньше, чем в среднем по России. Самые скромные зарплатные ожидания у жителей Барнаула. В среднем они рассчитывают на 34,5 тыс. рублей (на 34% меньше).