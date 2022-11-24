Казань вошла в число участников отборочного этапа всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Казань стала одним из 76 городов — участников очного регионального отборочного этапа всероссийского конкурса «Лига Лекторов». Этот этап организован впервые в истории интеллектуального состязания, сообщает Российское общество «Знание».

«В региональном отборе участвуют просветители, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра. Конкурсантам предстоит публичное выступление перед членами регионального экспертного совета, а победители пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители», — утверждается в сообщении.

Татарстан в состязании представят 38 просветителей из Казани и Набережных Челнов. Многие из них имеют ученые звания, являются финалистами и победителями российских и международных конкурсов, лауреатами различных премий.

Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны будут соревноваться в публичных выступлениях. Они представят лекции по таким темам, как экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и здоровый образ жизни.

Результаты регионального этапа станут известны в конце этого года. В январе 2023-го начнется онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал. В результате будет выбрано 50 лучших лекторов России, которые примут участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

Для участия в третьем сезоне всероссийского конкурса «Лига Лекторов» было подано более 9 тыс. заявок из 88 регионов России. В Казани очный региональный отборочный этап всероссийского конкурса пройдет 26, 27 и 28 ноября в студии Российского общества «Знание».