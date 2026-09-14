Казань вошла в число самых доступных направлений для отдыха на Новый год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань вошла в число наиболее доступных направлений для новогоднего отдыха в России. Перелет в столицу Татарстана в среднем обойдется в 12,3 тыс. рублей в одну сторону, а ночь в гостинице – в 11,8 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает ТАСС.

Самым бюджетным направлением среди российских городов стал Псков. Средняя стоимость перелета туда в одну сторону составляет 7,9 тыс. рублей, а ночь в гостинице стоит около 7,89 тыс. рублей.

На втором месте оказался Тамбов. Авиабилет в город в среднем обойдется примерно в 8 тыс. рублей, а проживание – в 12,3 тыс. рублей за ночь.

Тройку наиболее доступных направлений замыкает Калуга. Средняя стоимость перелета составляет 10,5 тыс. рублей, гостиницы – 8,4 тыс. рублей за ночь.

В число наиболее выгодных для новогоднего путешествия городов также вошли Казань и Москва. Перелет в столицу Татарстана стоит в среднем 12,3 тыс. рублей в одну сторону, а ночь в гостинице – 11,8 тыс. рублей. Билет в Москву оценивается в 12,4 тыс. рублей, проживание – примерно в 13,3 тыс. рублей за ночь.

В рейтинг попал и Великий Устюг, где расположена главная резиденция Деда Мороза. Перелет туда в среднем стоит 12,6 тыс. рублей в одну сторону, а ночь в гостинице – 9,9 тыс. рублей.

Среди доступных направлений также оказались Санкт-Петербург, где перелет обойдется в 13,6 тыс. рублей, а гостиница – в 10,3 тыс. рублей за ночь; Ярославль – 13,7 тыс. и 10,8 тыс. рублей соответственно; Иваново – 14 тыс. и 9,4 тыс. рублей; Уфа – 14,9 тыс. и 8 тыс. рублей.

Самыми доступными зарубежными направлениями для новогоднего отдыха, согласно исследованию OneTwoTrip, стали Белоруссия и Армения.