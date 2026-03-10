Казань вошла в число российских городов с крупнейшими объемами строительства жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в число российских городов с крупнейшими объемами жилищного строительства. По данным исследования РИА Новости, на начало 2026 года в столице Татарстана возводится более двух миллионов квадратных метров жилья, что позволяет городу сохранять высокие темпы развития и оставаться среди лидеров строительного рынка страны.

2025 год оказался успешным для российского строительного рынка. По итогам года в стране ввели более 108,1 млн квадратных метров жилья – это на 0,4% больше, чем в 2024-м. Всего было построено около 13,9 тыс. многоквартирных домов почти на 1,34 млн квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить жилищные условия.

Эксперты отмечают, что ситуация с жилищным строительством в разных городах страны сильно различается: в одних регионах возводят большое количество новых домов, в других строительство ограничивается небольшим числом проектов.

Основным показателем стала площадь жилья в многоквартирных домах, находящегося на стадии строительства, в расчете на одного жителя. В исследование вошли 100 крупнейших городов России – административные центры регионов и другие крупные населенные пункты.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, на январь 2026 года в России строится почти 116 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах – это около 2,36 млн квартир. Более трети всего строительства приходится на первую пятерку крупнейших городов страны, а почти половина – на 15 крупнейших мегаполисов.

В абсолютных показателях лидером остается Москва. На начало 2026 года в столице строится 16,6 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место занимает Екатеринбург, который в этом году обошел Краснодар, занимавший вторую позицию год назад. В Екатеринбурге строится 5,56 млн квадратных метров жилья, а в Краснодаре – 5,54 млн.

Далее в пятерке лидеров идут Санкт‑Петербург с 5,08 млн квадратных метров и Ростов‑на‑Дону, где возводится 3,45 млн квадратных метров жилья.

Кроме того, значительные объемы строительства фиксируются в Тюмени – там строится 3,42 млн квадратных метров жилья. Еще в четырех городах – Новосибирск, Уфа, Владивосток и Казань – объем текущего строительства превышает 2 млн квадратных метров. Эти города входили в группу лидеров и в прошлом году, сохраняя высокие темпы жилищного строительства.

Если рассматривать строительство в расчете на одного жителя, распределение мест меняется. Лидером по этому показателю стал Краснодар: на каждого жителя города приходится 4,39 квадратного метра строящегося жилья. Эксперты связывают высокие темпы роста города с климатом и близостью к морю.

Второе место, как и год назад, занимает Тюмень – там строится 3,93 квадратного метра жилья на одного жителя. На третью позицию поднялся Майкоп, где за год объем начатого строительства вырос более чем в два раза и достиг 3,57 квадратного метра на человека.

Еще в четырех городах – в Екатеринбурге, Владивостоке, Красногорске и Ростове‑на‑Дону – строится от 3 до 3,5 квадратного метра жилья на одного жителя.

Кроме того, еще в 13 российских городах объем строительства превышает два квадратных метра на человека, что указывает на настоящий строительный бум.

В целом 36 городов показывают результат не ниже 1,29 квадратного метра строящегося жилья на одного жителя – это средний показатель для крупных российских городов и административных центров.

При этом Москва занимает лишь 39-е место по строительству на душу населения с показателем 1,25 квадратного метра на человека. Санкт‑Петербург находится на 57-й позиции – там строится около 0,9 квадратного метра жилья на одного жителя.