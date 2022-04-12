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Ру Тат
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Общество
12 апреля 2022  06:56

Казань вошла в число наиболее популярных городов для отдыха на выходных

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Россияне назвали города, в которых хотели бы провести выходные весной. Казань выбрали более четверти опрошенных сервисом  «Работа.ру».

Самым популярным ответом был город Сочи, за него проголосовали 63% респондентов. Далее следует Санкт-Петербург, который выбрали 56% опрошенных. Третьим назвали Калининград, куда хотели бы выехать на выходные 45% россиян.

В Москве хотят отдохнуть 39% респондентов. Далее следует столица Татарстана, в Казань намерены поехать 27% опрошенных.

Далее идут Екатеринбург (23%), Владивосток (14%) и Новосибирск (11%).

Отмечается, что в опросе приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны. Участники могли выбрать несколько вариантов ответов.

#Туризм #Казань #опрос
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