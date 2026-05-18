Общество 18 мая 2026 12:07

Казань вошла в число лидеров РФ по качеству медицинских услуг

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Казань вошла в список российских городов с высоким уровнем удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг, следует из обновленного индекса качества жизни платформы «Развивай.РФ».

В число лидеров также попали Нальчик, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Пенза и Владивосток. Отмечается, что во многих из этих городов активно развивается цифровизация здравоохранения, в том числе внедрение электронных медицинских карт.

Цифровые сервисы, позволяющие пациентам получать доступ к своей медицинской информации онлайн, становятся все более распространенными в российских регионах, добавили аналитики.

