Казань вошла в число лидеров РФ по качеству медицинских услуг

Казань вошла в список российских городов с высоким уровнем удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг, следует из обновленного индекса качества жизни платформы «Развивай.РФ».

В число лидеров также попали Нальчик, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Пенза и Владивосток. Отмечается, что во многих из этих городов активно развивается цифровизация здравоохранения, в том числе внедрение электронных медицинских карт.

Цифровые сервисы, позволяющие пациентам получать доступ к своей медицинской информации онлайн, становятся все более распространенными в российских регионах, добавили аналитики.