Казань вошла в число городов России с высоким уровнем развитости транспортного сообщения. Результаты исследования приведены в докладе Высшей школы экономики «Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В населенных пунктах оценивали инфраструктуру, среднюю вместимость всех видов транспорта, наличие дублирования маршрутов и другие показатели», – говорится в сообщении.

Как показало исследование, в Казани и еще четырех российских городах самая большая доля подвижного состава. То есть максимальный объем общественного транспорта представлен трамваями и метрополитеном, и уже меньшая часть пассажиров перевозится безрельсовыми автобусами и троллейбусами.

Проанализирована транспортная система 50 городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо Казани лидерами рейтинга также стали Екатеринбург, Ижевск и Новокузнецк.