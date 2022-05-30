Казань вошла в число «городов мечты» для покупки недвижимости

Аналитики составили список городов, в которых россияне мечтают купить жилье. Казань замыкает этот список.

«Рейтинг городов мечты для покупки недвижимости замыкает Казань. Там респонденты отметили хороший уровень жизни (48%), возможности карьерного и личного развития (38%), столько же респондентов отметило перспективность развития третьей столицы России», - цитирует РИА Новости исследование сервиса «Работа.ру».

На первом месте рейтинга оказалась Москва. В столице страны приобрести квартиру мечтает 28% респондентов. Далее следуют Санкт-Петербург (20%) и Сочи (13%).

Сервис провел опрос среди 3000 совершеннолетних пользователей в мае 2022 года.