Казань вошла в число городов-лидеров по развитию социальной среды в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в число российских городов, которые за последние пять лет заметно продвинулись в развитии социальной среды. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные аналитического исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн».

Согласно результатам опроса, 34% россиян назвали Казань одним из городов, где позитивные изменения в социальной сфере наиболее заметны. В числе лидеров также оказались Москва, которую отметил 71% респондентов, Санкт-Петербург с показателем 42% и Краснодар – 40%.

В целом 87% участников опроса считают Россию страной с развитой социальной политикой и высокой степенью участия государства в социальных процессах. При этом восемь из десяти респондентов согласились с тем, что государство играет ключевую роль в большинстве сфер социальной жизни.

Говоря о конкретных изменениях, жители чаще всего отмечали развитие общественных пространств – об этом сообщили 52% опрошенных. Почти половина респондентов указала на улучшения в спортивной инфраструктуре (47%), а 35% – на рост числа культурно-просветительских проектов. Более половины участников исследования – 57% – считают, что главным источником позитивных преобразований в их городах остаются муниципальные и региональные власти.

Среди наиболее острых социальных проблем респонденты чаще всего называли качество и доступность медицинской помощи – этот пункт отметили 69% участников опроса. Также россиян беспокоят ситуация на рынке труда (58%) и состояние городской инфраструктуры (52%). При этом половина респондентов оценила готовность жителей участвовать в социальных инициативах как среднюю, подчеркнув, что она во многом зависит от внешней поддержки и координации.

Всероссийский онлайн-опрос был проведен в четвертом квартале 2025 года, а аналитическая обработка данных завершена в январе 2026 года. В исследовании приняли участие 1 400 россиян старше 18 лет. Выборка формировалась с учетом социально-демографических характеристик, типа населенного пункта и федеральных округов.