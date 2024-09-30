Казань вошла в число городов, где пройдет фестиваль-лекторий «Цифровая история»

Столица Татарстана стала одним из четырех городов, где при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет фестиваль-лекторий популярного проекта «Цифровая история».

Именитые историки, исследователи и краеведы обсудят тему «Волга в истории России» 5-6 октября в Большом конференц-зале Гранд отеля. В числе спикеров заявлены основатель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев, доктор исторических наук Кирилл Назаренко, историки Григорий Прядко, Григорий Циденков и Григорий Пернавский, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Татарстана Владислав Хабаров, краевед Екатерина Хабарова и заведующая казанским музеем Льва Толстого Лия Бушканец.

Специальным гостем мероприятия станет Александр Девятаев – сын известного летчика-истребителя Михаила Девятаева. Он поделится воспоминаниями об отце, расскажет о работе фонда его памяти.

Фото: предоставлено проектом «Цифровая история»

«Увлечение историей обладает огромным вдохновляющим эффектом и формирует богатейшую культуру: сочинение стихов и песен на исторические сюжеты, исполнение музыки и танцев былых времен, реконструкцию старинной одежды и оружия. Отсюда идея фестивалей “Цифровая история” – синтезировать научно-популярные доклады с творческим контентом, который эмоционально погружает зрителя в атмосферу той или иной эпохи. В интерактивную зону фестиваля вход будет свободным. На лекционную часть необходимо зарегистрироваться, купив билет. Кроме того бесплатные онлайн-трансляции фестивалей проводятся на сайте проекта “Цифровая история”, в соцсетях и видеоблогах проекта», – рассказал «Татар-информу» Егор Яковлев.

Стиль и манера подачи материала, подчеркнул он, позволят всем гостям фестиваля независимо от уровня знаний открыть для себя новые факты об истории родного края, понять и оценить роль города в истории страны, вспомнить важные события в жизни общества и страны.

Так, директор научно-исследовательского проекта «Цифровая история», дважды лауреат просветительской Премии «Знание» Егор Яковлев расскажет об Онегине на Волге. Руководитель клуба исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709», исследователь, автор книг по истории Северной войны Борис Мегорский – о неизвестных страницах пребывания Петра I на великой русской реке. А преподаватель Самарского социально-педагогического университета, краевед, автор статей о голоде в Поволжье и Гражданской войне в России Григорий Циденков выступит с лекцией «Голодающим Поволжья»: борьба с голодом в начале 1920-х годов. Правда и мифы» и т.д.

Организаторы заверяют, что гости смогут лично пообщаться со спикерами и специальными гостями, задать вопросы, сделать фото и получить автографы. И 5, и 6 октября с 11.15 до 11.45 в малом зале будет проходить бесплатная виртуальная экскурсия «Казанские зарисовки».

До Казани, отметим, подобные фестивали-лектории проект «Цифровая история» проводил в мае в Минске, в июле – в Калининграде. После Казани мероприятие пройдет 30 ноября – 1 декабря в Твери.

Проект «Цифровая история» был запущен в 2017 году онлайн. С 2018 года очно были организованы 17 фестивалей.