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Казань вошла в четверку самых популярных направлений для теплоходных круизов из Москвы
Казань вошла в топ-4 направлений для поездок на теплоходе из Москвы. Помимо нее, популярны круизы до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мышкина (Ярославская область). Об этом заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
«Круизные маршруты набирают популярность — из столицы суда идут до 30 городов России. Всего с начала навигационного сезона причалы Южного и Северного речных вокзалов приняли и отправили более 1 200 теплоходов», — говорится в телеграм-канале ведомства.
С начала навигации в круизы из Москвы отправилось свыше 200 тыс. человек. Ликсутов подчеркнул, что благодаря таким поездкам туристы за выходные могут познакомиться с архитектурой Санкт-Петербурга, увидеть Казанский Кремль и достопримечательности других российских городов.
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