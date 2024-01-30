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Происшествия 30 января 2024 08:30

Казань вновь стоит в десятибалльных пробках

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По данным сервиса «Яндекс.карты» на 08.30, Казань стоит в 10-балльных пробках.

Движение сильно затруднено в центре города, на проспекте Победы, Магистральной, Тэцевской. Привычным бордовым горят въезды в город со стороны Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, а также дорога из поселка Куюки.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#пробки на дорогах
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