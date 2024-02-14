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Происшествия 14 февраля 2024 17:51

Казань вновь стоит в десятибалльных пробках

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Пробки на дорогах Казани опять достигли отметки в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее серьезные заторы образовались в обе стороны движения по улице Павлюхина, на Технической улице, практически нет движения на Щербаковском переулке и Вишневского. Стоят Арбузова и Ершова, затор образовался на Мамадышском тракте на выезде из города.

#пробки в казани
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