Казань вновь стоит в десятибалльных пробках

Пробки на дорогах Казани опять достигли отметки в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее серьезные заторы образовались в обе стороны движения по улице Павлюхина, на Технической улице, практически нет движения на Щербаковском переулке и Вишневского. Стоят Арбузова и Ершова, затор образовался на Мамадышском тракте на выезде из города.