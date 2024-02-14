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Казань вновь стоит в десятибалльных пробках
Пробки на дорогах Казани опять достигли отметки в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Наиболее серьезные заторы образовались в обе стороны движения по улице Павлюхина, на Технической улице, практически нет движения на Щербаковском переулке и Вишневского. Стоят Арбузова и Ершова, затор образовался на Мамадышском тракте на выезде из города.
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