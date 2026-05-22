Общество 22 мая 2026 11:11

Казань включили в новый туристический маршрут РЖД «Три столицы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в число новых направлений туристических поездов РЖД на 2027 год. В новом графике перевозчик планирует запустить маршрут «Три столицы» сообщением Москва – Казань – Ижевск – Москва.

Как сообщили в холдинге, РЖД утвердили график туристических поездов на весь 2027 год и первый квартал 2028 года.

«Количество турпоездов вырастет до 131 – это на 11 больше, чем в действующем графике. Из них 87 – дальние», – говорится в сообщении РЖД.

Кроме того, компания расширит географию маршрутов. Туристические поезда будут курсировать по 54 регионам страны. В маршрутную сеть впервые включат Удмуртию и Тверскую область, а также Шуя, Щекино и Углич.

Среди новых направлений также заявлены маршруты «Волжские просторы» Москва – Самара – Астрахань – Москва и «Ржевский рубеж» Москва – Ржев – Торжок – Москва.

В РЖД отметили, что все действующие туристические поезда продолжат курсировать.

