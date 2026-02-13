news_header_top
Экономика 13 февраля 2026 17:25

Казань включили в маршрут Международного исламского коридора Россия – Афганистан

Документы российско-афганской транспортной компании, которая будет заниматься перевозками в рамках проекта Международного исламского коридора, пройдут согласование в мае 2026 года. Об этом сообщило «Татар-информу» руководство Российского делового центра в Афганистане.

Кроме того, согласовываются маршруты перевозки грузов:

  • Авиа: Москва – Кабул – Москва, Казань – Кабул – Казань;
  • Авто: Россия – Афганистан (через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан);
  • Железнодорожный транспорт: Россия – Афганистан (через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан);
  • Мультимодальный: Россия – Афганистан (через Каспий, Иран, Туркменистан).

По расчетам специалистов, среднее время доставки грузов по коридору будет занимать от 5 часов авиаперевозками и до 14 дней железной дорогой и мультимодальным способом.

