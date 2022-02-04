Казань в январе вошла в топ самых востребованных у туристов городов РФ

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Казань в январе вошла в топ самых востребованных у туристов городов России. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«За культурно-познавательным отдыхом туристы едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области», — говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме также отмечают, что первые итоги работы туристического кешбэка в 2022 году показали: туристы активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно при наличии господдержки. Динамика спроса по ней выросла вдвое.

Как уточнили в Госкомитете РТ по туризму, в новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, свыше 3,3 тыс. средств размещения. Для туристов доступно более 2 млн предложений. Республику Татарстан представляют 73 отеля, 24 санатория и баз отдыха, 11 туроператоров.

На сегодня примерно 200 тыс. туристов уже приобрели туры и оплатили проживание в отелях более чем на 5 млрд рублей. Суммарно на карточки «МИР» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей.

Новый этап продаж туров с кешбэком стартовал в полночь по московскому времени 18 января 2022 года, он предварительно продлится до 23.59 по Москве 12 апреля 2022 года. Отправиться в поездку можно с 18 января по 30 апреля включительно, в круиз — с начала навигации до конца мая.

На 2022 год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. При этом 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные — на осенний. Если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена.

Основные условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тыс. рублей. Оплатить поездку нужно онлайн картой «МИР». С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.