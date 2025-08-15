Казань в третий раз примет конкурс – Премию молодых лидеров БРИКС и ШОС 2025

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 17 по 19 августа в столице Татарстана уже в третий раз пройдет Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС – международный конкурс, направленный на выявление талантливой молодежи и признание вклада молодых лидеров в развитие социально значимых сфер.

Победители премии будут объявлены в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» и награждены памятными призами от оргкомитета и партнеров.

В этом году финалстами стали представители девяти стран: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России.

В 2025 году на одно конкурсное место претендовали около 45 человек – всего поступило более 450 заявок, причем интерес к премии проявили не только страны БРИКС и ШОС, но и другие государства.

Финалистами стали авторы следующих масштабных проектов:

– медиаинициатив, продвигающих национальную культуру, туризм и науку на международной арене;

– образовательных платформ на базе нейросетей, разработок в сфере высоких технологий, включая системы ранней диагностики онкологических заболеваний и решения для взаимодействия человека и дрона;

– социальных инноваций – от «умного» рюкзака для детей с нарушением зрения до международных форумов по целям устойчивого развития;

– программ по публичной дипломатии, объединивших молодых лидеров из более чем 50 стран, и экологических проектов, вовлекающих миллионы участников в практическое решение климатических задач.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Исследование и инновация года» – для авторов прорывных научных и технологических решений с практическим применением; «Социальное решение года» – для проектов, меняющих жизнь людей к лучшему; «Проект по публичной дипломатии года» – для инициатив, способствующих развитию международного сотрудничества, межкультурного диалога и миротворчества; «Экоинициатива года» – для проектов, направленных на решение экологических проблем и содействие устойчивому развитию; «Молодой медиаинфлюенсер года» – для создателей контента с аудиторией от 50 тыс. подписчиков, которые освещают социально значимые темы.

«Победа в конкурсе молодых лидеров БРИКС и ШОС стала для меня одновременно честью и ответственностью. Этот опыт подарил мне возможность получить всемирное признание. На этой площадке я смог поделиться идеями, пообщаться с вдохновляющими людьми, стремящимися к переменам, и получить новый опыт. Меня еще больше начали интересовать молодежные инновации. Уверен, что сотрудничество между странами БРИКС и ШОС – ключ к построению лучшего будущего», – заявил Мадиш Парих, победитель Премии молодых лидеров БРИКС и ШОС 2024 в номинации «Социальный предприниматель года».

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и программы Росмолодежи «Регион для молодых». Организатором премии выступает Академия молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, АНО «Национальный центр народной дипломатии ШОС» в России, Проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС», Международного информационного партнера TV-BRICS и Международной школы БРИКС+ в России. Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает АНО «Дирекция международных программ».