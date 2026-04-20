Казань в октябре примет Всероссийское совещание руководителей ЗАГСов

О поддержке традиционных семейных ценностей и внедрении новых практик в обслуживании людей шла речь на встрече руководителей ЗАГСов Татарстана, федеральных министерств и депутатов Госдумы России в Москве.

На встрече стало известно о проведении Всероссийского совещания руководителей ЗАГСов в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Главная базовая ценность в нашей стране – семья. Люди, которые решили создать семью, приходят в ЗАГСы. Высокая миссия, которую выполняют сотрудники отделов ЗАГС, является мотиватором для пар, которые еще только принимают решение», – сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын похвалил работу ЗАГСов Татарстана и объявил о Всероссийском совещании руководителей ЗАГСов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в октябре этого года в Казани.

Начальники отделов ЗАГС РТ были отмечены благодарственными письмами Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства за вклад в реализацию государственной семейной политики, укрепление института семьи и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Делегация Татарстана побывала в московском ЗАГСе №4. Заместитель начальника Управления ЗАГСа Москвы Юрий Бутов рассказал о передовых направлениях деятельности, цифровизации и инновационных подходах к обслуживанию людей.

Начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова отметила, что подобные встречи способствуют внедрению лучших практик и развитию профессионального сообщества.