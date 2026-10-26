Казань в очередной раз примет международный лингвистический саммит

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В среду, 28 октября, в столице Татарстана на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартует VII Казанский международный лингвистический саммит. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Предполагается, что в церемонии открытия саммита примут участие представители властей республики, руководства КФУ и Академии наук РТ, а также делегаты от Русского национально-культурного объединения РТ и Всемирного конгресса татар, сотрудники генеральных консульств Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Начиная с 2020 года КФУ проводит одно из крупнейших научных мероприятий в области лингвистики и связанных с нею наук – Казанский международный лингвистический саммит. Соорганизаторами события выступают Институт языкознания и Институт лингвистических исследований РАН, Российская академия образования.

Партнерами саммита являются Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, Институт стратегии развития образования, Федеральный институт родных языков народов РФ, Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Ассоциация учителей русского языка и литературы РФ (АССУЛ), Национальная ассоциация преподавателей английского языка России (НАПАЯЗ), Ассоциация учителей родного (татарского) языка и литературы, Комиссия при Раисе РТ по русскому языку, Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.