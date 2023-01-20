Казань в феврале примет Фиджитал Игры по киберспорту

С 5 по 11 февраля в Казани пройдут третьи Фиджитал Игры по нескольким киебрспортивным дисциплинам. Так, планируется провести турниры по Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом, а также соревнования по скоростному прохождению игр (Speedrun). Соревнования пройдут на площадках ИТ-Парк и «Казань Экспо».

Откроется спортивный фиджитал-сезон 5 февраля 2023 года тремя «челленджами»: тактический, боевой и прохождение игр на скорость. В сочетании соревноваться будут четыре команды, каждый из трех участников которых будет проходить на скорость видеоигры как на ретро-консолях, так и на современных компьютерах. Победу одержит та команда, чьи участники принесут наибольшее количество очков, пройдя миссии быстрее всех. Спортсменов ждут легендарные бродилки «Super Mario bros», «Comix Zone» и «Chip’n’Dale», хорроры «Resident evil 2 Remake» и другие игры.

С 6 по 8 февраля будет проходить боевой челлендж – соревнование в играх жанра MOBA, учасие в котором примут четыре команды. Команды проведут матчи по олимпийской системе с соблюдением правил компьютерного спорта, а после окончания киберсоревнований команды сразятся в шоу-матче по лазертагу.

С 9 по 10 февраля соревноваться киберспортсмены будут в дисциплинах по трехмерному тактическому бою в играх CS:GO и Warface, после чего также сразятся в лазертаге.

В цифровой части чемпионата участники сначала сыграют друг с другом на консоли и за победу в каждом раунде матча получат по одному очку, а затем проведут матч 5 на 5 по лазертагу в формате «Установка фиджитал пламени».

Шоу-матч лазертаг «Королевская битва» состоится 11 февраля – им фиджитал игры завершатся. Формат лазертаг-поединка будет максимально приближен к правилам компьютерных игр в формате королевской битвы с сужающимися зонами действия и сбором предметов.

Желающие смогут следить за трансляцией фиджитал-игр на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK или по ссылке.