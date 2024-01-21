Казань в центре стихии: горожане помогают 1,5 тысячам дворников, автобусы вместо трамваев

Фото: https://t.me/kzn_official

В уборке дворов Казани задействованы более 1,5 тыс. дворников и 162 машины

В уборке дворовых территорий в Казани задействованы более 1,5 тыс. дворников и 162 единицы техники, в том числе 78 арендованных. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы Татарстана Василий Лысачкин.

«Отдельно хочется поблагодарить жителей. Жители более 50 дворов вместе с дворниками вышли на уборку придомовой территории. Это способствует своевременной и качественной очистке территорий от снега», — сказал спикер.

Лысачкин подчеркнул, что управляющие компании после введения оперативного плана «Буран» переведены в усиленный режим работы.

Фото: https://t.me/kzn_official

Исполком Казани: На полную очистку городских дорог от снежных валов потребуется неделя

Согласно нормативам, снег с казанских городских дорог вывозится в течение трех дней. Однако при нынешних погодных условиях на это потребуется неделя. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов.

«В день приходится несколько раз проходить все дороги, соответственно, снежные валы каждый день увеличиваются. Мы, конечно же, вывозим, но нет возможности вывезти все сразу», – рассказал спикер.

Он отметил, что снег отправляется на восемь стационарных снегоплавильных станций, расположенных на ул. Портовой (две станции), Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя, проспекте Победы, и плавится в 14 камерах. Кроме того, его доставляют на 12 площадок временного хранения.

«Всего за 17 января выпало 44 мм осадков, что составляет 95% от месячной нормы. Ежедневно на дороги в течение четырех дней в среднем выходило более 1,1 тыс. единиц техники. Каждый день на дорогах трудится свыше 750 рабочих. Основная задача – расчистить дороги и вывезти снег», – подчеркнул Саляхутдинов.

Он добавил, что дорожная служба работает в интенсивном режиме. «В первую очередь очищаем центральные дороги, заходим во второстепенные, в межквартальные проезды и на поселковые дороги. В таком режиме будем работать, пока погодные условия не станут лучше», – отметил председатель Комитета внешнего благоустройства.

По его словам, введенный в Казани 17 января оперативный план «Буран» был продлен до понедельника, 22 января.

По информации пресс-службы мэрии Казани, городской парк зимней уборочной техники насчитывает 589 единиц, включая 155 комбинированных дорожных машин и 111 тракторных щеток. Площадь убираемых дорог составляла около 23 млн кв. метров, но к концу прошлого года она увеличилась на 570 тыс. кв. метров за счет ввода в эксплуатацию новых дорог.

В первую очередь после снегопадов очищают центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, остановки общественного транспорта и дороги с наиболее интенсивным трафиком. Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, через 3–5 часов начинается разметание образовавшейся снежной крошки. Затем дорожники переходят к операциям второй очереди – формируют снежные валы, погружают и вывозят снег.

Фото: https://t.me/kzn_official

Из-за снегопада в Казани 22 января усилят работу нескольких автобусов

Чтобы не допустить транспортного коллапса, в Казани 22 января планируется усилить работу автобусов №6, 29, 60, 43 и 89. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров.

«Это необходимо, чтобы обеспечить перевозки жителей Авиастроительного района на тех участках, где будет затруднено движение трамваев. В связи с неблагоприятными погодными условиями возникли определенные трудности с движением трамваев в городе. Сейчас работа по очистке трамвайных путей налажена, привлечены дополнительные силы и средства», – рассказал спикер.

Сидоров заверил, что в ближайшее время планируется возобновить трамвайное движение на участках от улицы Серова до Караваево и от Караваево до улицы Химической.

«Снегопад сказался на работе общественного транспорта. Определенные трудности наблюдались в выполнении рейсов и расписания. Были перебои, но мы оперативно отрабатывали все возникшие ситуации, чтобы максимально быстро наладить работу общественного транспорта», – подчеркнул председатель Комитета по транспорту.

По его словам, для удобства жителей в казанском метрополитене запущен дополнительный, десятый поезд. И сейчас интервал движения между ними составляет пять минут вместо привычных девяти.

«Все необходимые меры по пешеходной доступности станций предприняты, подходы к станциям очищаются совместно с администрациями районов», – отметил спикер.

Сидоров добавил, что трудности с автобусами особенно наблюдались в пригородных поселках, где не достаточно хорошо получалось очистить конечные остановки. «К сожалению, снегопад не прекращался, и, несмотря на ту работу, которая проводилась, буквально через два часа снова появлялись снежные заносы. Низкопольному транспорту очень трудно преодолеть снежную кашу, которая образуется на тех участках, которые были очищены», – пояснил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сообщения в соцсетях о том, что пассажирам приходилось толкать застрявшие в снегу автобусы, оперативно отрабатывались, заметил спикер. «Дорожные службы посыпали проезжую часть пескосоляной смесью, наносили реагенты, чтобы устранить гололед. Мы приносим извинения пассажирам, которые столкнулись с такой ситуацией. Получилось в данном случае: хочешь поехать – нужно немного подтолкнуть», – заявил он.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Сидоров обратился к жителям города с просьбой по возможности максимально отказаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, он попросил минимизировать передвижение по городу, если отсутствует явная необходимость в совершении поездок.

«На улицах города работает коммунальная техника. И чтобы не доставлять неудобств при очистке территории, необходимо все-таки пользоваться услугами общественного транспорта», – заключил председатель Комитета по транспорту.