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Казань в 6-й раз примет турнир по плаванию для лиц с синдромом Дауна
В Казани 25 июня состоится ежегодный международный турнир по плаванию для лиц с синдромом Дауна «Победи вместе». Он пройдет в столице Татарстана уже в шестой раз, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.
«Турнир пройдет в спортивном комплексе „Буревестник“. Ребят ждут не только соревнования, но и ставшая доброй традицией культурно-развлекательная программа с посещением Казанского цирка, а также вечер с выступлением самих спортсменов», — прокомментировал докладчик.
Он также напомнил, что в летний сезон в городе запланирована обширная спортивная программа как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.
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