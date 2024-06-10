Казань в 6-й раз примет турнир по плаванию для лиц с синдромом Дауна

В Казани 25 июня состоится ежегодный международный турнир по плаванию для лиц с синдромом Дауна «Победи вместе». Он пройдет в столице Татарстана уже в шестой раз, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Турнир пройдет в спортивном комплексе „Буревестник“. Ребят ждут не только соревнования, но и ставшая доброй традицией культурно-развлекательная программа с посещением Казанского цирка, а также вечер с выступлением самих спортсменов», — прокомментировал докладчик.

Он также напомнил, что в летний сезон в городе запланирована обширная спортивная программа как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.