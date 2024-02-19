Казань в 2023 году посетили 4 млн туристов

В 2023 году Казань взяла новую планку – совокупный экскурсионный туристический поток в город составил порядка 4 млн туристов. Это на 11% больше, чем в 2022 году, рассказала на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Высокий туристический сезон пришелся на период с мая по ноябрь, когда Казань посетили 3 млн 137 тыс. человек. В этот период приехали более 70% туристов от общего числа. Траты путешественников в кафе, барах и ресторанах выросли на 48%, а суммарный оборот денежных средств туристов увеличился на 22,3% и составил 38,1 млрд рублей.

«Средняя загрузка ключевых объектов размещения в 2023 году составила 65,7%. В пиковые дни она достигала 85-95%. Прирост по сравнению с 2022 годом небольшой, но при этом туристический поток растет. Это говорит о том, что при выборе размещения туристы стали чаще рассматривать индивидуальное съемное жилье», – прокомментировала Санникова.

По результатам опроса Ассоциации туристских волонтеров, 28% путешественников выбрали съемное жилье, 13% респондентов остановились у родственников, 10% туристов жили в хостелах и еще 49% – в гостиницах.