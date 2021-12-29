Казань в 2022 году примет III Слет институций современного искусства

Летом наступающего 2022 года Казань примет III Слет институций современного искусства. Это ежегодное событие предназначено для сотрудников учреждений культуры из России и стран ближнего зарубежья и инициировано Музеем современного искусства «Гараж». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Помимо столицы Татарстана, за право провести слет боролись еще восемь городов. Победа Казани оказалась обусловлена логистической доступностью, наличием развитой инфраструктуры и большим количеством культурных институций, готовых принять мероприятия слета.

Наталия Фишман-Бекмамбетова обратила внимание на накопленный Татарстаном опыт по реализации федеральных программ и практик в области культуры и креативных индустрий. В республике перезапускают культурные учреждения — от районных ДК до Национальной библиотеки РТ. Одновременно здесь всё чаще воплощаются в жизнь независимые инициативы, напомнила она.

«Мы будем рады познакомить коллег из других регионов с нашими местными командами и экспертами, чтобы они рассказали о художественной жизни республики, а главное — обменялись опытом. С нетерпением ждем лета 2022 года и встречи с арт-менеджерами, кураторами, продюсерами и другими профессионалами своего дела со всей

России!» — подчеркнула помощник Президента Татарстана.

«Идея слета заключается в том, чтобы познакомить представителей профессионального сообщества из разных регионов друг с другом, наладить взаимодействие между локальными учреждениями культуры и включить в повестку местных органов власти современное искусство», — объяснил концепцию мероприятия директор музея «Гараж» Антон Белов.

Проведение слета в Казани — инициатива Фишман-Бекмамбетовой и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Программу культурного события сформирует команда музея «Гараж» вместе с соорганизаторами и экспертами местной культурной индустрии — «с учетом запросов участников».

Слет институций современного искусства основывается на нескольких принципах. Событие организуется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга; партнерами мероприятия выступают локальные культурные институции и органы власти; программа формируется на основе запросов сотрудников культурных институций. Первый слет состоялся онлайн в 2020 году. В 2021 году второй слет прошел в Самаре, он объединил более 200 специалистов в области современного искусства.

Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Он занимается не только выставочной деятельностью. Музей собирает и хранит архив по истории российского современного искусства, публикует книги по широкому кругу вопросов современной культуры, проводит кинопоказы и лекции, а также реализует долгосрочные программы по поддержке художников и нестоличных художественных институций.