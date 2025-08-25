Казань уже в четвертый раз примет глобальный молодежный саммит

Казанский глобальный молодежный саммит 2024 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 27 по 30 августа в столице Татарстана будет проходить IV Казанский глобальный молодежный саммит (КГМС 2025). Мероприятие объединит более 200 делегатов из 45 стран, в том числе министров, дипломатов, ученых, медиаэкспертов, предпринимателей и лидеров молодежных движений. Об этом сообщают организаторы события.

В Казань прибудут представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Нигерии, Филиппин, Южно-Африканской Республики и других стран.

Саммит вырос из программы «Казань – молодежная столица Исламского мира 2022». За три года он стал одной из ведущих международных площадок по обмену лучшими практиками в образовании, культуре и медиа, отмечают организаторы.

КГМС пройдет при поддержке Минобрнауки России, Минмолодежи Татарстана, Казанского федерального университета, Правительства РТ и международной организации «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества». Соорганизаторами выступают «Движение первых», АНО «Академия молодежной дипломатии» и ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан».

Темой саммита в этом году определено «Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории». Основные цели форума – укрепление двусторонних отношений, развитие молодежной дипломатии и создание прочной основы для совместных образовательных, культурных и инновационных проектов, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Дискуссии окажутся посвящены поиску ответов на вопрос, как подготовить новое поколение к жизни и работе в условиях беспрецедентных перемен. По оценке инициаторов события, технологии меняют профессии за считанные годы, искусственный интеллект и автоматизация трансформируют целые отрасли, а гибридные форматы обучения стирают границы между формальным и неформальным образованием. Культурная среда становится более открытой и смешанной: глобальные тренды быстро проникают в локальные сообщества, а локальные традиции находят новое звучание на мировой арене. Вместе с тем ценности – от этики цифрового взаимодействия до межкультурного уважения – становятся предметом обсуждения на международных, национальных и локальных уровнях.

Участники саммита будут обмениваться опытом того, как сочетать технологические навыки с критическим мышлением, креативностью и культурной осознанностью, формировать устойчивую личную и профессиональную идентичность, а также строить карьерные траектории, которые соответствуют как запросам рынка, так и личным убеждениям.

Среди спикеров саммита будут:

• Белал Альвади (Иордания) – генеральный директор Иорданской ассоциации предпринимательства, директор Центра предпринимательства и инноваций при Университете Аль-Зайтуна, эксперт в области молодежного бизнес-обучения и акселерации стартапов;

• профессор Нэнси Лоу (Китай) – директор-основатель Центра информационных технологий в образовании (CITE) Университета Гонконга, автор многочисленных исследований в области цифровизации образования и трансформации учебных процессов;

• Мухаммад Гавиш (Египет) – соучредитель и генеральный директор iSchool, ведущей онлайн-платформы по обучению детей 6–18 лет программированию, ИИ, VR, веб- и гейм-разработке (вошел в список Forbes 30 Under 30, спикер TEDx, обладатель более 4,5 млн подписчиков и 1 млрд просмотров);

• Сухроб Хошмухамедов (Таджикистан) – начальник отдела внешних связей и коммуникаций Программы добровольцев ООН, имеет обширный международный опыт в сфере развития, коммуникаций и работы с молодежными инициативами;

• Нурлан Байжигитулы Асанов (Казахстан) и религиовед, теолог, главный имам мечети имени Ырыскельды-кажы в Астане, блогер с аудиторией более 1 млн подписчиков, активно занимается просветительской деятельностью в сфере культуры, межрелигиозного диалога и молодежных ценностей.

Предстоящий саммит предложит жителям и гостям Казани насыщенную культурно-просветительскую программу. Одним из ключевых событий станет фестиваль «Единство в многообразии».

На нескольких дней город погрузится в атмосферу культурного многообразия: гостей ждут яркий парад культур, концерты с участием исполнителей национальной музыки, показы традиционной одежды, гастрономические зоны с блюдами кухонь разных стран, а также ремесленные мастер-классы и интерактивные площадки, позволяющие ближе познакомиться с обычаями и искусством народов.

Спортивная часть программы будет включать зрелищные турниры и показательные выступления, в которых сочетаются традиции и современный формат. Таким образом, фестиваль станет не только зрелищем, но и пространством для общения, обмена опытом и взаимного уважения между культурами.