«Казань уже стала культурной столицей»: кинофестиваль «Союз» подвел итоги

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

Новоиспеченный фестиваль регионального кино России «Союз» подвел итоги трехдневной работы. За время его проведения в актовом зале Казанского государственного института культуры показали девять конкурсных картин. Два года подготовки, месяцы поисков, предфестивальный мандраж и сомнения, а сегодня были уже названы победители.

«У Союза кинематографистов 70 представительств по всей России. Каждое отделение снимает фильмы, но их, к сожалению, никто не видит. Телевидение к себе их не берет, кинотеатры тоже не показывают, поэтому их кладут на полку или в госфильмофонд. Единственное место, где их можно смотреть, — на фестивалях. Здесь показывали фильмы, которые сняты региональными представительствами», — напомнил начальник отдела по связям с регионами Союза кинематографистов России Андрей Трещалин.

Специальный приз Министерства культуры РТ – документальный фильм «У края бездны» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Конкурс проводился по восьми номинациям, но в последний день была введена девятая — приз оргкомитета кинофестиваля «Преданность профессии». Спецприз стал данью уважения Юрию Обухову, продюсеру фильма «9 секунд». Специальный приз Министерства культуры Татарстана достался документальной ленте Максима Фадеева «У края бездны» (2024), открывшей кинофестиваль.

Также были определены победители других номинаций:

«Лучший сценарий» — Наур Гармелиа , «Последняя цена» (2022);

, «Последняя цена» (2022); «Лучшая операторская работа» — Рысбек Бокеев , «Семь черных бумаг» (2024);

, «Семь черных бумаг» (2024); «Лучшая женская роль» — Анастасия Талызина , «Год рождения» (2023);

, «Год рождения» (2023); «Лучшая мужская роль» — Василий Щипицын , «Последняя цена» (2022);

, «Последняя цена» (2022); «Лучшая режиссерская работа» — Михаил Местецкий , «Год рождения» (2023);

, «Год рождения» (2023); «Лучший продюсер» — Михаил Лукачевский , «Триумф» (2024);

, «Триумф» (2024); Гран-при фестиваля — «Пришелец» (2024).

«Показатель любого фестиваля — это присутствие на фильмах людей. Я был на трех фильмах — все время полные залы», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» Андрей Трещалин.

Большую часть зрителей составляли студенты Казанского государственного института культуры. Важно, что они приходили и смотрели на экран, а не в телефон, подчеркнул учредитель фестиваля, председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров.

Исполнительница главной женской роли «Семи черных бумаг» Зита Лацоева Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

Ягафаров также отметил, что бюджет в СМИ слегка «раздули». «Какие-то странные цифры гуляют в интернете. У нас бюджет знаете какой был? Всего 1,2 млн рублей. Для фестиваля это копейки», — уверен он.

Прошло все не так гладко, как ожидалось, признался председатель татарстанского Союза кинематографистов, однако уже сейчас строятся планы на будущий год. Картин по-прежнему будет немного — Ягафаров считает это главным принципом фестиваля. А с точки зрения финансов мероприятие постарается стать более независимым.

Председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во-первых, нужно обрасти жиром, поработать над тем, чтобы получать не только бюджетные деньги. Надо работать с коммерческими организациями. Нужно разработать систему работы с компаниями, которым выгодно работать с нами. Так как мы “Союз“, возможно, это будут компании сотовой связи или что-то еще», — рассуждает Ягафаров.

О планах сменить площадку речи пока нет, но фестиваль однозначно обосновался в Казани, став негласным центром регионального кинематографа.

«Казань — это гостеприимный город. Моя работа — ездить по регионам. Не в каждом регионе есть взаимодействие наших отделений с местными властями. Здесь Министерство культуры с удовольствием откликается, и народ ходит, и есть полное взаимопонимание. Я считаю, что да — Казань уже стала культурной столицей», — уверен Трещалин.