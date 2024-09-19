Казань увидит «Зеркало для художника» — выставку Всероссийской АРТ-Мастерской

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана с 25 сентября можно будет увидеть большую сборную выставку VI Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI».

«На двух этажах галереи будут представлены около 120 произведений 79 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Саратова. Одной из участниц „АРТ-Мастерской“ в этом году стала, например, Екатерина Васильева (Ренкова) — молодой художник из Казани, так что ее работы можно будет увидеть наряду с произведениями других участников», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Темой творческого проекта в этом году было выбрано «Зеркало для художника». Участники создавали свои произведения преимущественно индивидуально, но в группах (мастерских) под руководством известных кураторов и художников. Всего мастерских было шесть, их вели Сергей Оссовский, Ольга Красуцкая, Евгения Воронова, Пьер Броше, Сергей Гавриляченко и Михаил Гаврюшов. Молодые художники осмысляли сосуществование человека, реальности и виртуальности и создание при их синтезе новой картины мира изобразительного искусства.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ

До Казани, к слову, выставку уже видели посетители Медиацентра парка «Зарядье» в Москве. После столицы Татарстана, как рассказали агентству в музее, она отправится в Красноярск, а затем в Тольятти. Знакомить регионы с разнообразием молодых художников России — одна из главных задач Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Проводится он с 2019 года по инициативе Творческого союза художников России и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

В Казани выставку «Зеркало для художника» можно будет посетить в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана до 6 октября.