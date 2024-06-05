Казань увидит забытую в бездорожье 1921 года выставку русских авангардистов

В Присутственных местах Казанского Кремля 8 июня откроется масштабная художественная выставка с удивительной вековой историей. Посетители увидят около 200 произведений раннего советского искусства, которые более века назад, в 1921 году, отправились в составе Третьей передвижной выставки на телегах (!) по семи городам Вятской губернии, но из-за осеннего бездорожья и отсутствия средств после второго города маршрута оказались забытыми почти на столетие в запасниках музеев.

Проект «Авангард. На телеге в XXI век» экспонирует работы Николая Фешина, Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой, Ивана Клюна, Ольги Розановой, Георгия Лазарева и т.д. Предоставляют их на выставку Вятский художественный музей, Яранский краеведческий музей, Слободской краеведческий музей, Музей ИЗО Татарстана, а также частные коллекционеры.

Фото: предоставлено музее-заповедником «Казанский Кремль»

Как рассказала «Татар-информу» начальник выставочного отдела музея-заповедника «Казанский Кремль» Ксения Яровинская, задуманная просветителями-энтузиастами Евгением Медведевым, Сергеем Якимовым, Сергеем Вшивцевым и Николаем Беляниным выставка должна была состояться в Советске, Яранске, Царево-Санчурске, Малмыже, Уржуме, Нолинске и Вятке. Планы были грандиозные: из Москвы, Петрограда, Вятки и Казани собрали 322 произведения 55 художников – как мастеров реалистической живописи, так и авангардистов. Их смогли показать только в Советске и Яранске. Потом до конца ХХ века произведения осели в фондохранилищах музеев Вятской губернии.

После забвения впервые реконструкция выставки была представлена в 2020-2021 годах в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге, затем в Вятском художественном музее в Кирове, после в Музее русского импрессионизма в Москве. Выставка в Казани будет отличаться. В нее войдут обнаруженные в прошлом году экспонаты Советского краеведческого музея Кировской области и семь живописных произведений Константина Чеботарева из фондов Третьяковской галереи.

Отдельным акцентом будут представлены имена Казанской художественной школы: Павел Беньков, Василий Богатырев, Николай Фешин, Вера Вильковиская. Для выставки в Казани отреставрируют живописные произведения Георгия Лазарева и Леонида Плетнева.

«Натюрморт», 1919 год, Геогрий Лазарев Фото: предоставлено музее-заповедником «Казанский Кремль»

«Это “Натюрморт” Георгия Лазарева и “Три дамы” Леонида Плетнева. Обе картины 1919 года. Последний раз они были показаны публике на выставке в Яранске в 1921 году. Мы ожидаем, что реставрационные работы окончатся к концу августа и в сентябре картины будут уже у нас», – сказала Ксения Яровинская.

Выставка представит разнообразие советского искусства первых двух десятилетий XX века и масштаб первоначальной выставки, собранной для провинции. По представленным произведениям, отмечают организаторы, можно будет проследить, как из вполне понятной реалистической живописи появлялись ростки авангарда, переродившиеся затем в абстракцию.

Сопровождать выставку будет обширная образовательная программа, аудиогид от Музея русского импрессионизма, дополненный галеристом, коллекционером и экспертом по искусству первой половины XX века Ильдаром Галеевым. А также мультимедийный контент.

«Три дамы», 1919 год, Леонид Плетнев Фото: предоставлено музее-заповедником «Казанский Кремль»

«Например, дети смогут пройти викторину или собрать пазл на интерактивном столе. Там же будет размещена информация об основных тенденциях искусства начала XX века с красочными иллюстрациями и понятным интерфейсом. А еще в одном из выставочных залов будет большая фотозона с интерактивными "ожившими" картинами», – анонсировала Яровинская.

Выставку «Авангард. На телеге в XXI век» можно будет увидеть в Присутственных местах Казанского Кремля до 12 января следующего года.