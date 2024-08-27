Казань утонет в джазе: грядут 3 дня Съезда диксилендов и джазбендов стран БРИКС

На улицах и в парках столицы Татарстана, предваряя октябрьский саммит БРИКС, с 28 по 30 августа пройдет международный фестиваль «Съезд диксилендов и этноджазовых ансамблей из стран БРИКС в России». Масштабное музыкальное событие с акцентом на объединяющую роль джаза во всем мире анонсировали на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«Это очень большой культурный международный проект. Это будет очень хорошее музыкальное, культурное единение наций. Задействованы 152 джазовых исполнителя высокого класса. Они представляют 12 стран. Помимо России, это Бразилия, Индия, Африка, Куба, Турция, Китай, Эквадор, Колумбия, Нигерия, Египет, Иран. Семь регионов Российской Федерации будут представлены своими оркестрами — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород», — рассказала Талия Минуллина.

На три дня Казань накроет волна джаза: концерты будут бесплатными, со свободным доступом и пройдут не только в центре города, но и в локальных общественных пространствах районов в дневное и вечернее время.

«Посыл был в том, чтобы попробовать, поэкспериментировать приземлить эти коллективы на новых площадках. Многие площадки близки к месту жительства людей, чтобы простые люди могли выходить и даже, может быть, из окон своих домов слушать музыку. И еще мы смотрели, где логистически проводить джаз-парад», — пояснила Ирада Аюпова.

Фестиваль 28 августа начнется с показов джазовых фильмов в саду Аксенова, саду Рыбака и на набережной озера Кабан. Присоединиться к коллективному просмотру можно будет с 20 до 22 часов.

Кинопросмотры джазовых фильмов продолжатся 29 августа, также с 20 до 22 часов, в саду Рыбака и сквере Аксенова.

Но главным во второй день фестиваля, 29 августа, станет то, что в Казани зазвучит джаз с разных городских площадок. С 11 часов начнутся саунд-чеки, а затем и выступления джазовых коллективов у театра Камала. С полудня до 17 часов вечера музыканты будут выходить со своими программами к памятнику Шаляпину на улице Баумана. С 15 часов состоится саунд-чек Уральского дикисленда у «Чаши». С 15.15 детский биг-бенд около часа будет играть у памятника Гумилеву на Петербургской, а в 15.50 Казанский женский джаз-оркестр «Фантазия» начнет играть у часов на Баумана.

В 16.00 стартует парад диксилендов по городу. Коллективы из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, а также из стран Африки пройдут с музыкой от скульптуры «Конь в пальто» на Баумана и далее до театра Камала, другая часть музыкантов пойдет навстречу первой по улице Петербургская от ротонды мимо памятника Гумилеву, также до театра Камала.

В 17 часов у театра Камала начнется большой фестивальный концерт в пяти отделениях. Закончится он в 22 часа.

Тридцатого августа, в День Республики Татарстан, на нескольких площадках у Центра семьи «Казан» выступления джазовых коллективов будут интегрированы в общую концертную программу ко Дню города и Дню республики.

Часовые выступления отдельных джазовых команд пройдут начиная с 11 часов в парке «Крылья Советов», парке Урицкого, у театра кукол «Экият», в Горкинско-Ометьевском лесу, у памятников Гумилеву и Шаляпину.

Джазбенды в этот день также будут играть в ладье на озере Кабан, на прогулочном судне «Москва» и в двухэтажном экскурсионном автобусе. У театра Камала 30 августа с 18.00 до 21.30 пройдет концерт в двух отделениях.