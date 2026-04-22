Казань вошла в топ-5 внутренних туристических направлений на майские праздники

Казань вошла в пятерку самых востребованных внутренних направлений на майские праздники. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Да, практически не только на майские, но и в целом по сезону и на другие праздники Казань входит из-за логистики, инфраструктуры – можно и самолетом, и поездом, и автомобилем. Ну и, конечно, историко-культурный, природно-рекреационный [туризм] и не только. Востребована, в пятерку устойчиво входит», – сказал Юрий Барзыкин.

Отвечая на вопрос о конкретной позиции в рейтинге, эксперт пояснил, что Казань занимает четвертое-пятое место в зависимости от вида туризма и конъюнктуры. «Когда на побережье погода хуже, перемещается. В принципе, устойчиво в пятерку входит», – добавил он.

Барзыкин также отметил, что по деловому туризму прошлая осень была активной, в Казани состоялся ряд мероприятий и «на майские праздники едут, потому что близко, удобно, доступно и оптимально по цене».

Кроме того, Татарстан стал лидером среди российских регионов по спросу соло-туристов в майские праздники, пишет ТАСС. Каждый шестой турист, который планирует путешествовать в одиночку, выбрал именно нашу республику. За год этот показатель вырос в 2,5 раза.

На летние поездки железнодорожным маршрутом Казань также входит в число самых популярных направлений. Как сообщают «Ведомости», столица РТ оказалась одним из востребованных направлений у пенсионеров.

Напомним, что в 2025 году Казань приняла 5,1 млн туристов. К 2030 году столица Татарстана планирует увеличить турпоток до 7 млн человек.

Развитие туристической отрасли соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».