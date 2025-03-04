Казань удержала лидерство по росту цен на вторичное жилье в феврале

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В феврале 2025 года столица Татарстана продолжила удерживать лидерство среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Казани составила 180 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 1,9%. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».

При этом количество доступных предложений на вторичном рынке столицы Татарстана выросло на 1%. Средняя полная стоимость квартиры составила 8,9 млн рублей, а средняя площадь лота – 50,3 кв. метра.

Помимо Казани в тройку лидеров по росту стоимости квадратного метра вошли Воронеж (+1,5%, до 105 тыс. рублей) и Челябинск (+1,3%, до 98 тыс. рублей).

«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Эксперт отметил, что эта тенденция может спровоцировать вложение средств вкладчиков в недвижимость, что, в свою очередь, повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе.

«Сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья», – резюмировал Белокуров.

Помимо Казани самыми дорогими городами по стоимости квадратного метра на вторичном рынке остаются Москва (353 тыс. рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (212 тыс.), Нижний Новгород (137 тыс.) и Екатеринбург (122 тыс.).